- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins reprezentativa Insulelor Feroe, scorul 26-19 (15-14), miercuri, la Mioveni, in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European – EHF EURO 2022.Handbalistele pregatite de Adi Vasile au controlat jocul de la un capat la altul, potrivit Agerpres. Pentru…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei s-a impus mircuri, la Mioveni, cu 26-19, dupa o evoluție neconvingatoare, in fața reprezentativei Insulelor Feroe. Acesta a fost primul meci din grupa 2, faza a doua a calificarilor la Campionatul European de handbal feminin din 2022. Fetele pregatite de Adrian…

- Etapa a 10-a din Liga 1 debuteaza azi, cu meciul Rapid – Voluntari. Epilogul rundei este programat luni seara, intre CS U Craiova și Dinamo. Toate meciurile sunt transmise in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. Programul etapei a 10-a Ligii 1: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1…

- In aceste zile toți ochii sunt ațintiți spre Germania, alegerile legislative din aceasta țara, care vor avea loc pe 26 septembrie, fiind in prim plan. „Cand cea mai mare economie a Uniunii iși schimba șeful și, in plus, iese dintr-una dintre cele mai grave crize ale continentului, subiectul este crucial”,…

- Casa Fotbalului a gazduit astazi tragerea la sorți a meciurilor din 16-imile Cupei Romaniei, ediția 2021/2022, faza in care vor intra si echipele din prima parte a Liga 1. Disputele sunt programate in jurul datei de 22 septembrie, cu incepere de la 16.30. Meciul vedeta este reprezentat de duelul Universitatea…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, medaliata cu bronz la Cupa Mondiala din 2018, Ungaria si Islanda, in preliminariile Campionatului European din 2023. Tragerea la sorți a avut loc vineri, la Munchen. Cele zece castigatoare ale grupelor preliminare,…

- Romania nu va fi reprezentata de niciun sportiv in competitiile de sambata, 31 iulie, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Programul finalelor (ora Romaniei):ATLETISM14:15 (Olympic Stadium) aruncarea discului – masculin15:35 (Olympic Stadium) stafeta mixta 4×400 m15:50 (Olympic Stadium) 100 m femininBADMINTON12:00…