Informațiile privind autorizarea vaccinului Pfizer pentru copii cu varste varste de 12 ani nu sunt chiar exacte. In fapt, vaccinul nu a fost autorizat de catre Agenția Europeana a Medicamentului pentru copii de 12 ani, ci doar s-a recomandat o prelungire a indicației pentru copiii de 12-15 ani. Indicația a fost aplicata de foarte puține […] The post Romania a inceput deja experimentele pe copii first appeared on Ziarul National .