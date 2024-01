România a donat bani spre Ucraina, dar oficiali vecini i-au deturnat spre conturile personale Angajați ai Departamentului de Investigații Strategice din cadrul Poliției Regionale Odesa au descoperit o frauda fiscala de peste opt milioane de hrivne (aproape 200.000 EUR) provenite din granturi acordate de Romania pentru servicii de management. Serviciul de presa al Departamentului de Investigații Strategice al Poliției Regionale Odesa a explicat, intr-un comunicat publicat vineri, ca aceste fonduri au fost alocate Ucrainei de catre Romania pentru servicii de management și urmau sa fie furnizate in cadrul unui proiect comun privind reconstrucția rețelelor de canalizare și instalarea unei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

