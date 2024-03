România a câștigat procesul în cazul Roșia Montană. Anunțul momentului Romania a caștigat procesul in cazul Roșia Montana, impotriva Gabriel Resources, conform deciziei Curții Arbitrale de la Washington . Prin urmare, statul roman nu va plati despagubirile care ajungeau la 6,7 miliarde de dolari. Romania a caștigat procesul in cazul Roșia Montana Vorbim de un proces istoric, dupa ce compania canadiana Gabriel Resources a chemat in instanța Romania, in dosarul arbitral international legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana. Decizia este definitiva. Mai mult, potrivit magistraților, statul roman urmeaza sa primeasca daune de la canadieni. Premierul Marcel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

