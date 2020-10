România: 2.069 de cazuri noi de COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 12 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 157.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 118.912 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

