- Scene incredibile in județul Harghita. Un perete de la internatul Liceului „Tamași Aron” din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit. Prefectul județului Harghita a precizat ca patru copii au fost prinși sub daramaturi. Un baiat de 18 ani a murit. El a fost scos ultimul de sub daramaturi. UPDATE Cladirea care…

- Cel puțin patru copii au fost prinși sub daramaturi, luni, 18 decembrie, dupa ce un perete s-a prabușit la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, a anunțat ISU Harghita.Pana in acest moment au fost extrase 3 victime. Una este conștienta, una este semiconștienta și una este in stop cardio…

