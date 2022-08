Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca Romania poate spera la o sustinere „consecventa si ferma” din partea Germaniei pentru aderarea la Spatiul Schengen. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Bogdan Aurescu a deschis duminica, la Crit, Forumul de…

- Ministrul Afacerilor Externe a deschis duminica, la Crit, Forumul de Cooperare Bilaterala Romano-Germana (FCBRG), in marja celei de-a X-a editii a festivalului cultural "Saptamana Haferland"

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca Romania poate spera la o sustinere "consecventa si ferma" din partea Germaniei pentru aderarea la Spatiul Schengen, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Liderii Frantei, Germaniei, Italiei si Romaniei sunt cu totii in favoarea acordarii Ucrainei unui statut oficial "imediat" de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, a declarat, joi, presedintele francez Emmanuel Macron, la o conferinta la Kiev.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca Romania a demonstrat, respectand standardele Schengen, ca poate gestiona o situatie de criza, el facand referire la modul in care autoritatile au gestionat intrarea in tara a peste 1,2 milioane de refugiati din Ucraina. "Cu atat mai mult putem…

- Canada este pregatita sa trimita nave in Romania pentru a exporta graul blocat in Ucraina de invazia rusa, a declarat ministrul canadian al afacerilor externe, Melanie Joly, in cadrul unei teleconferinte cu presa.Conferinta a avut loc dupa incheierea unei vizite in Germania si Belgia, unde a participat…

- Modul in care Romania a gestionat situatia refugiatilor veniti din Ucraina reprezinta un argument puternic pentru faptul ca tara noastra actioneaza deja ca un stat membru Schengen, a declarat astazi ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

- Aurescu anunta ca se lucreaza pentru redeschiderea ambasadei Romaniei la Kiev: Speram ca, intr-un interval de timp de una-doua saptamani, sa putem sa anuntam redeschiderea misiunii noastre diplomatice Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca se lucreaza pentru redeschiderea ambasadei…