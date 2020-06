Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primelor investigatii, pasagerii BMW-ului, trei cetateni romani de 26, 39 si 52 de ani, se deplasau pe Deutzer Strasse, in Dusseldorf, miercuri seara. Un autoturism Mercedes s-a oprit in fata BMW-ului si un VW Golf in spatele acestuia. Apoi, persoane necunoscute au deschis usile BMW-ului si…

- Doi romani se zbat intre viața și moarte dupa ce au fost injunghiați, miercuri, 24 iunie, in jurul orei 21.15, pe Deutzer Strasse, in Dusseldorf, Germania, informeaza RheinischePost.Potrivit informații Poliției, șoferul și pasagerii unui BMW, trei cetațeni romani de 26, 39 și 52 de ani, se deplasau…

- Un grav accident de circulație a fost loc in Cehia. Doi romani au decedat, iar alți patru se afla in stare critica dupa ce microbuzul in care se aflau a fost izbit violent. Autoritațile incearca in aceste momente sa afle cu exactitate modul in care a fost produs accidentul.

- Diana a fost rapita, miercuri seara, de pe o strada din Pitești. Trei barbați au imobilizat-o și au aruncat-o intr-o mașina, apoi s-au facut nevazuți. Dupa doua zile de cautari, adolescenta a fost gasita.

- Minora de 17 ani din Pitesti cautata la nivel national, dupa ce, miercuri seara, in timp ce se afla pe o strada din Pitesti, a fost urcata cu forta intr-un autoturism ce a plecat in tromba, a fost gasita.

- Un clujean se zbate intre viața și moarte dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un stalp de electricitate de pe strada Oașului, din Cluj-Napoca. In urma impactului, stalpul a fost retezat și pus la pamant. Accidentul s-a produs joi dimineața, iar primele informații arata ca viteza nu a fost adaptata…

- Doi barbati din Arges vor fi prezentati duminica Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges, cu propunere de luare a unei masuri preventive dupa ce sambata noaptea s-au lovit violent in strada,

- Opt curse aeriene au fost programate vineri pentru decolare de pe Aeroportul Otopeni, trei dintre acestea pentru transportul lucratorilor romani in Germania, potrivit purtatorului de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache. Este vorba despre curse catre Madrid, Barcelona,…