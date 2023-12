Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi de la Romani de ocazie, Celia Novo și Bogdan au gasit intamplator, pe strada, un inel. Cei doi au crezut ca este valoros, sperand ca il vor putea vinde și vor lua o suma importanta pe el.

- Relația dintre Deea Maxer și Robert Drilea devine din ce in ce mai serioasa. Cei doi spun ca sunt fericiți impreuna și ca s-au gandit la posibilitatea ca, la un moment, sa plece din Romania pentru a se muta in Dubai, acolo unde indragostiții au fost in vacanța și unde au afaceri.

- Organizația Teach for Romania a lansat cea mai riguroasa intervenție de literație din intregul sistem de invațamant public din Romania, concentrandu-și eforturile atat pe soluții remediale adresate nevoilor copiilor cu decalaje grave, cat și punerea unor baze sanatoase in primii ani de școala.

- Ileana Badiu dezvaluie secretele casniciei de 15 ani alaturi de soțul ei, medicul Catalin Badiu. Vreme de 11 ani, cei doi s-au vazut in weekend, iar Ileana Badiu recunoaște ca a trecut printr-o mulțime de stari.Intr-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, Ileana Badiu (49 de ani) recunoaște ca este greu…

- Romania a acordat sprijin militar si umanitar Ucrainei, a afirmat, marti, la Bucuresti, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. ‘Romania ne-a acordat sprijin si militar, si umanitar. Suntem recunoscatori pentru solidaritatea dumneavoastra’, a spus Zelenski, potrivit traducerii oficiale. Liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cei doi șefi de stat au semnat ridicarea relației dintre cele doua țari la nivel de parteneriat strategic. Romania și Ucraina…

- UPDATE – Declarații de presa comune: Klaus Iohannis: Ma bucur sa il primesc astazi pe președintele Ucrainei. Aceasta vizita are un caractare istoric pentru relatia bilaterla si transmite un mesaj puternic. Ne dorim o relatie bilaterala, cu o viziune pe termen lung, axata pe generarea de proiecte concrete. …

- In ediția de azi a noului sezon al emisiunii "Romani de ocazie", Celia Novo a fost foc și para pe partenerul ei, Bogdan. Tanara a fost grav deranjata de gestul pe care iubitul ei il face de fiecare data cand pleaca undeva. Ce a suparat-o pe Celia Novo.