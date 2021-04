Stiri pe aceeasi tema

- Spania isi propune sa redeschida granitele pentru turistii straini incepand cu luna iunie, sub schema certificatului de sanatate digital Covid, a spus Fernando Valdes, secretar de stat in Ministerul Turismului, scrie The Guardian, citat de news.ro. Valdes a declarat marti, la summit-ul Consiliului Mondial…

