Stiri pe aceeasi tema

- Operatiune de amploare a politistilor spanioli care a vizat o retea de prostitutie cu ramificatii in Romania. Anchetatorii au descoperit fete racolate la noi in tara, unele minore, tinute prizoniere in Barcelona. Tinerele erau obligate sa se drogheze, iar in casele proxenetilor s-au gasit arme si cocaina.…

- Operatiune de amploare a politistilor spanioli care a vizat o retea de prostitutie cu ramificatii in Romania. Anchetatorii au descoperit fete racolate la noi in tara, unele minore, tinute prizoniere in Barcelona. Tinerele erau obligate sa se drogheze, iar in casele proxenetilor s-au gasit arme si cocaina.…

- Înaintea meciului cu Spania din preliminariile Euro 2020, fara nicio miza pentru tricolori, Nicolae Stanciu a vorbit despre cum ar trebui sa joace România cu echipele valoroase. Jucatorul de la Slavia Praga considera ca tricolorii ar trebui sa alerge mai mult pentru a suplini lipsa de valoare.…

- Hotii-cascadori au socat Europa. Pentru prima oara, autoritatile din Franta au investigat jafuri date in mers, pe autostrazi. Suspectii romani au furat cosmetice de lux, dar si electronice in valoare de 3,5 milioane de euro. Metoda "zburatorii"a fost brevetata in Romania in urma cu ani buni. Hotii deschid…

- Fostul capitan al Rapidului, Iulian Chirița, 52 de ani, liberat condiționat din inchisoare in Spania, sta de la distanța cu ochii și pe competiția interna din Romania. Fostul internațional rapidist Iulian Chirița iși reface viața in Spania, dupa ce a stat in spatele gratiilor la Barcelona și la Madrid…

- Romanii fac senzatie la concursurile de talente din stzrainatate. Anul acesta, Max Nica a devenit vedeta in Spania. Melodia „A fi spaniol”, in care vorbeste despre dubla sa identitate nationala, i-a cucerit pe spanioli. Unul dintre mebrii juriului a declarat chiar ca romanul, cu muzica sa, poate…