- O romanca a fost atat de dezamagita de serviciile primite in cadrul unui hotel de pe litoralul romanesc, incat a povestit totul pe Facebook. Pozele facute la o unitate de cazare din Eforie Nord au devenit virale.

- Alexandra Cadanțu-Ignatik (Romania, 172 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Hamburg (Germania) dupa o victorie muncita: 6-3, 2-6, 6-2 cu Nao Hibino (Japonia, 259 WTA). Cadanțu-Ignatik nu mai caștigase vreun meci pe tabloul principal al unui turneu de categorie WTA 250 din…

- Este alerta intr-o destinație iubita de turiști, dupa ce fioroșii rechini Mako, exemplar care a ucis recent o romanca, au fost zariți in mare. Autoritațile au impus imediat multe restricții, iar oamenii au fost evacuați din apa. Presa locala relateaza detalii șocante despre cel mai rapid rechin din…

- Vergil Chitac a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se propaga in aceste zile ideea conform careia Mamaia a devenit nefrecventata si nefrecventabila. “Ceea ce se propaga in media in zilele acestea, ideea conform careia statiunea Mamaia a devenit nefrecventata si nefrecventabila. Eu leg…

- Turiștii de pe o plaja din Turcia, printre care și romani, au tras o sperietura zdravana cand o aripa de rechin a fost zarita in mare, langa un grup de persoane care se aflau in apa, informeaza Ziua de Cluj. Turiștii au intrat in panica, iar un barbat a intrat in apa cu o grebla sa alunge rechinul,…

- Pana la declanșarea pandemiei, dar și dupa ridicarea restricțiilor, Grecia a fost și este in mare parte cautata ca o destinație turistica in ambele sale variante. Turiștii aleg, atat partea continentala, cat și insulele sale celebre. Serviciile de turism reprezinta aproximativ 70% din PIB-ul total.…

- Panica pe o plaja din Marmaris, turcia. Turiștii care se aflau in apa au crezut ca au de-a face cu un rechin, cand o creatura și-a facut apariția in apropierea lor. Unul dintre barbați l-a izgonit cu ajutorul unui mop. Turiștii de pe plaja din Marmaris au intrat in panica atunci cand au observat o […]…

- Este sezonul estival, iar turiștii sunt in cautarea celor mai bune oferte de pe litoralul romanesc și nu numai. Ceea ce trebuie ei sa știe inainte de a planui o vacanța este ca prețurile cazarilor s-au marit, iar asta inseamna depașirea bugetului estimat inițial. Ei bine, atat in Romania, cat și in…