Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a murit in conditii suspecte la o clinica privata din Bucuresti. Dupa o operatie estetica de lipoaspiratie, nu s-a mai trezit din anestezie si a intrat in stop cardiorespirator. Medicii nu-si explica ce s-a intamplat, dar familia suspecteaza ca ar avea legatura cu anestezia.

- Un avion Blue Air cu destinația Liverpool a avut probleme la decolare. Aeronava ar fi lovit pista cu o aripa in momentul decolarii. UPDATE: La bordul avionului se aflau 170 de pasageri, care vor fi preluați acum de o alta aeronava și transportați catre Liverpool. Compania aeriana a anunțat ulterior…

- Principala etapa a exercitiului militar Vostok-2018, cel mai amplu efectuat de armata rusa in ultimele decenii, a avut loc joi in Poligonul Tugol, situat in regiunea Trans-Baikal. La exercițiu a asistat și președintele rus Vladimir Putin, care a susținut ca Federatia Rusa este un stat iubitor de pace,…

- Asteptarile Marii Britanii de a primi explicatii din partea Rusiei cu privire la otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Salisbury au fost mereu primite cu "frustrare si minciuni", iar acest lucru nu s-a schimbat, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May,…

- Rusia i-a identificat pe cei doi indivizi suspectati de Londra ca i-au otravit cu substanta neurotoxica noviciok pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, in Anglia, a anuntat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin. El a dat insa asigurari ca este vorba despre „civili“, si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a propus miercuri o relaxare a extrem de impopularei reforme a sistemului de pensii, a carei anuntare a provocat manifestatii de protest si o scadere accentuata a popularitatii liderului rus. Putin a facut aceasta propunere in timpul unui discurs televizat sustinut…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins luni, la Helsinki, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump, in urma unui summit, acuzatii potrivit carora Moscova a cules informatii compromitatoare despre actualul locatar al Casei Albe sau despre membri ai familiei acestuia,…

- CHIȘINAU, 20 iunie – Sputnik. Ministrul român al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a facut astazi declarații în Parlament cu referire la reținerea, la Moscova, a cetațencei Carina Țurcan, originara din Moldova, suspectata de spionaj. Presa rusa scrie ca Țurcan ar…