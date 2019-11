Româncă goală complet şi cu piciorul rupt, salvată pe stradă. Un bărbat a tras în ea cu pistolul O femeie de 35 de ani și de naționalitate romana este internata la Spitalul de la Ribera dupa ce a fost agresata brutal, intr-o tentativa de viol, intr-o casa din Carlet, unde fusese angajata sa faca curatenie. Proprietarul imobilului, arestat pentru infracțiunile de agresiune sexuala și rani, a intimidat-o cu o arma de foc și a tras dupa ea, lovind cu un glont peretele de langa usa pe care incerca sa fuga romanca.



Presupusul agresor, care a fost eliberat cu un ordin de restricțe legat de victima sa, a lovit-o de mai multe ori cu patul pitolului. Chiar și atunci cand femeia a cazut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O portiune a strazii 31 august din Capitala, de langa Spitalul de Urgenta, arata ca dupa bombardament. Acum cinci luni, in zona au inceput lucrarile de reparatie a retelelor ingineresti, care nu au fost finalizate nici pana astazi.

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din Alaska, SUA, a fost acuzat de omor dupa ce autoritațile au intrat in posesia unui card de memorie gasit de o femeie pe strada. pe cardul de memorie existau inregistrari video cu asasinatul, relateaza diario.mx. Victima barbatului se numește Kathleen J. Henry și…

- La cateva zile de la tragicul accident de la Buiucani, pe rețelele de socializare a aparut un nou video despre un alt caz strigator in care un tanar, la volanul unui Audi, conduce cu piciorul pe volan la o viteza de circa 200 km/h.

- Politistii l-au imobilizat vineri seara pe barbat - identificat ca fiind Frank Naass - la un restaurant fast-food din Goettingen, a anuntat sambata adjunctul Politiei din Goettingen Gerd Lewin. Presupusul suspect a ucis o cunostinta de-a sa, in varsta de 44 de ani, pe care a atacat-o pe o strada…

- O scena de o duritate extrema a fost filmata pe o strada din Sibiu. Un tanar a batut-o fara mila pe o tanara. Incidentul a avut loc pe o strada din oraș, in fața unei sali de sport, a notat turnulsfatului.ro. Agresorul a prins-o pe tanara de par și a lovit-o salbatic cu piciorul. Barbatul n-a putut…

- Barbatul de 47 de ani hartuia de mai multe luni o femeie de 40 de ani, sunand-o si trimitandu-i mesaje pe Facebook. In urma cu doua zile a atacat-o cu un cutit in plina strada, in timp ce aceasta mergea sa isi ia copilul de la scoala.

- „Sigur, nu este singurul motiv de nemultumire al angajatilor din sistemul de sanatate. Mai sunt si alte nemultumiri legate de conditiile de munca. Ceea ce s-a intamplat la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca se poate repeta oricand in multe spitale, inclusi la Iasi, si de aceea este nevoie de o alta abordare…