Româncă găsită moartă pe plajă, în Italia. Poliţia încearcă să dezelege misterul decesului Carabinierii din Milazzo au intervenit, alertați de cațiva pescari. Romanca era domiciliata in Fondachello di Valdina, nu era angajata de nimeni, dar probabil muncea ca ingrijitoare, considera investigatorii. Nu existau semne evidente de violența asupra corpului, dar a fost dispusa autopsia, iar ancheta ia in ipoteza mai multe scenarii. Cel mai probabil ar fi vorba despre o supradoza, scrie presa italiana. Femeia era complet imbracata, ii lipseau doar pantofii, gasiți nu departe de corp. In apropierea sa erau mai multe sticle goale de bere. A fost audiat și partenerul decedatei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

