Românca de 33 de ani, considerată un geniu în IT: „Primul programator a fost o femeie” Raluca Ada Popa este romanca sinonima cu o poveste de succes. La doar 33 de ani, aceasta a adunat in tolba o multime de reusite profesionale. A absolvit prestigioasa Universitate MIT din SUA, iar acum preda in aceeasi tara, la cea mai buna facultate de informatica din lume, cea de la Universitatea Berkley. In plus, si-a deschis si doua firme ce vizeaza securitatea datelor. Raluca a primit deja titlul de cel mai bun student la informatica din lume, a fost pe lista tinerilor geniali sub 35 de ani si i-a fost oferit un job pe viata la Universitatea Berkley, acolo unde preda cursuri inclusiv la doctorat.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problemele noastre medicale nu tin cont de locul sau de contextul in care ne aflam, si nici de resursele financiare de care dispunem, cu atat mai putin durerile dentare, care necesita o interventie rapida. Sunt premisele de la care echipa Life Dental Spa, centrul medical care aduce stomatologia mai…

- Incidența COVID este in scadere in toate orașele Toate orasele din România au o rata de infectare cu SARS-CoV-2, cumulata la 14 zile, mai mica de 30 de cazuri la mia de locuitori, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Incidente mari se înregistreaza si…

- Azi, este Ziua indragostitilor sau Valentine’s Day. Aceasta este sarbatorita, in fiecare an, la data de 14 februarie, cu precadere in Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada si Australia. In timp, a fost adoptata in mai multe tari europene, intre care si Romania, in tari de pe continentul…

- Ziua indragostitilor sau Valentine’s Day este sarbatorita, in fiecare an, la data de 14 februarie, cu precadere in Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada si Australia. In timp, a fost adoptata in mai multe tari europene, intre care si Romania, in tari de pe continentul asiatic, precum China…

- „Miracol”, thrillerul psihologic regizat de Bogdan George Apetri, se vede incepand de azi pe marile ecrane din toata țara și in Suceava la Cinema City iar biletele sunt disponibile aici: https://bit.ly/MiracolLaSuceava. Filmul va rula pe ecranele a peste 40 de cinematografe din 20 de orașe din Romania…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat joi ca in prezent 50- din populatia adulta peste 18 ani s-a imunizat cu cel putin o doza. "In momentul acesta avem 50- din populatia adulta peste 18 ani care are cel putin o doza de vaccin. Practic, am atins…

- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 3 ianuarie 2022, temperaturile inregistrate se vor situa peste cele normale acestei perioade. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați,…

- Conform prognozei meteo emise de ANM pentru duminica, 2 ianuarie 2022, temperaturile vor continua sa se situeze peste cele normale perioadei actuale. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu,…