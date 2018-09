Stiri pe aceeasi tema

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu,a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel, informeaza Antena3.ro. Roxana Maracineanu s a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in…

- Laura Flessel, fosta campioana la scrima, a demisionat, azi, din poziția de ministru al Sportului in Franța. In locul acesteia, a fost numita fosta inotatoare olimpica Roxana Maracineanu, nascuta la București, anunța L'Equipe.

- O romanca, fosta campioana mondiala la inot, a fost numita ministru al sportului in Guvernul francez. Roxana Maracineanu, campioana mondiala la 200 metri spate in 1998 si vicecampioana olimpica in 2000, a fost numita, marti, ministru al sporturilor, in locul Laurei Flessel. Nascuta in 1975, la Bucuresti,…

- Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth, Roxana Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta care a cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat locul al doilea in proba de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind intrecuta…

- Fosta inotatoare olimpica Roxana Maracineanu, nascuta la București, a fost numita ministru al Sporturilor in guvernul francez, potrivit L'Equipe . In varsta de 43 de ani, Maracineanu o inlocuiește pe Laura Flessel, care s-a retras din motive personale. Maracineanu a fost prima reprezentanta a Franței…

- Fosta inotatoare Roxana Maracineanu a fost numita de președintele Emmanuel Macron in funcția de ministru al Sportului in Franța. Roxana Maracineanu s-a nascut in 1975 la București și are cetațenie romana și franceza, dupa ce in 1984 a emigrat in Franța. Aceasta a caștigat medalia de argint la natație…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in...

- La scurt timp dupa ce Laura Fessel a demisionat din functia de ministru al Sportului, Franta a desemnat o alta personalitate marcata pentru a ocupa acest post. Astfel, noul ministru este Roxana Maracineanu, o fosta inotaroare nascuta in 1975 la Bucuresti!