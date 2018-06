Stiri pe aceeasi tema

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de teama unui atac terorist, un suspect roman fiind arestat preventiv, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicatiile Express si Sachsische Zeitung. Domul din Koln este un monument istoric și de arhitectura, catedrala…

- Autoritatile olandeze au retinut patru indivizi suspectati ca voiau sa puna la cale un atentat terorist. Procurorii i-au identificat pe cei patru ca fiind olandezi de origine marocana. Dovezile care indicau complotul ar fi fost evidentiate intr-o inregistrare a unui alt barbat, care a fost…

- Autoritatile olandeze au anuntat luni ca au retinut patru indivizi suspectati ca ar fi complotat pentru un atentat asupra consulatului turc din Rotterdam, se arata intr-un comunicat, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata în atacul armat comis în localitatea Trebes, în urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

