Român reținut în Germania când transporta un tanc. Ce au descoperit polițiștii în actele șoferului Un șofer roman a fost prins de poliția din Germania in timp ce transporta ilegal spre Romania un tanc. In acte, scria ca transporta schele, dar in realitate cara pe o platforma un tanc tip buldozer, folosit la lucrari de infrastructura. Romanul este blocat de 4 zile in Germania Polițiștii i-au confiscat atat camionul, cat […] The post Roman reținut in Germania cand transporta un tanc. Ce au descoperit polițiștii in actele șoferului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

