Suspectul prins la concertul formației din Amsterdam are 34 de ani și se crede ca face parte dintr-o banda de hoți, potrivit poliției.



Barbatul a fost prins dupa ce oamenii aflați la concert au alertat poliția, care a venit și a blocat ieșirile.



Mai mulți ofițeri olandezi de poliței au mers la locul unde se desfașura concertul, dupa ce primisera un pont de la poliția belgiana. La concertul aceleiași trupe, in Anvers, au fost furate 50 de telefoane mobile.



Nu se știe in acest moment daca cetațeanul roman a avut complici in cazul furturilor din Amsterdam, care a avut…