Român omorât la Londra. Principalul suspect este o femeie Tanarul era originar din Brașov și se stabilise de CINCI ani in Londra. In urma cu doar 6 luni devenise tata pentru prima data. Barbatul a fost gasit fara suflare, intr-o balta de sange in propriul apartament in care locuia cu chirie. Vecinii sunt șocați de intamplare ȘI vorbesc laudativ la adresa lui, potrivit Romania TV. Polițiștii au prins principalul suspect. Este vorba despre o femeie. Deocamdata, aceasta nu a recunoscut in fața anchetatorilor motivul pentru care a recurs la un asemenea gest. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

