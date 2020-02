Stiri pe aceeasi tema

- ■ consilierii locali au votat in unanimitate proiectul de hotarire privind aprobarea trecerii cladirilor care au apartinut fostului liceu din domeniul public al statului in domeniul municipiului Cladirile din incinta fostului Grup Scolar Industrial Constructii de Masini (cunoscut ca Liceul IMR) vor…

- ■ primarul a participat la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania ■ „Cele opt proiecte restante pentru care asteptam finantarea europeana au intrat in evaluare, iar ministrul Bolos a anuntat ca, in perioada urmatoare, se vor semna contractele pentru fonduri“, sustine Lucian Micu ■ Primarul Romanului…

- Autoritatile din Harghita au luat decizia de a inchide circulatia pe DN 12 C la limita cu judetul Neamt, din cauza copacilor cazuti pe carosabil. “DN 12C kilometrul 5- kilometrul 32, localitatea Gheorghieni, limita cu județul Neamț, s-a inchis circulația de catre autoritațile din județul Harghita din…

- ■ la dezbaterile publice de anul acesta au raspuns invitatiei mai putini reprezentanti ai celor doua categorii socio-profesionale ■ afaceristii spun ca expresia cu putere de lege „pretul cel mai mic“ la licitatii se rasfringe asupra calitatii ■ 5,5 milioane lei vor alocati investitiile la spital, plus…

- ■ in ultima sedinta din acest an, consilierul Constantin Holban a incercat sa-l puna la punct pe deputatul Leoreanu ■ i-a reprosat ca nu-si cunoaste statutul de invitat ■ au urmat citeva replici intre cei doi ■ Ultima sedinta de Consiliu Local, declarata festiva, a fost organizata in sala de conferinte…

- ■ un imobil situat pe strada Stefan cel Mare urmeaza a fi supraimpozitat cu 400%, incepind cu 1 ianuarie 2020 ■ au fost identificate sase-sapte cladiri in stare de degradare, dar la unele au inceput lucrarile de reabilitare ■ Conducerea Primariei Roman a introdus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului…

- ■ banii sint alocati de catre Ministerul Sanatatii, Consiliul Judetean si din fondurile proprii ale unitatii sanitare ■ au fost dotate cu echipamente medicale Sectiile ATI, Cardiologie, Neurochirurgie si Unitatea de Transfuzii Sanguine ■ Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Roman a definitivat…

- ■ ApaServ ramine "consecventa" in furnizarea apei cu presiune scazuta sau in oprirea ei totala ■ luni, 2 decembrie, si joi, 5 decembrie, romascanii din mai multe blocuri de pe strazile Smirodava si Pacii vor avea intrerupta energia electrica ■ Si saptamina aceasta conducerea companiei ApaServ va continua…