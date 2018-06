Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Constantin Marcu, în vârsta de 44 de ani, din Craiova, a fost executat în stil mafiot, pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost împuscat în cap prin luneta masinii de rivali.

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, impreuna cu Fundația SIVECO și Arhiepiscopia Craiovei, organizeaza pe data de 18 mai, prezentarea Enciclopediei Digitale „Romania 1918. Oameni, momente și imagini”. Proiectul, realizat in parteneriat cu personalitați ale societații romanești și instituții…

- Poli Iasi a invins FCSB, scor 1-0 (0-0), in antepenultima etapa din Liga 1 Betano, dupa golul marcat de Andrei Cristea, pe final de meci, cand gazdele evoluau in inferioritate numerica dupa eliminarea albanzeului Qaka ('74). CFR are un punct in fata vicecampioanei, cu doua runde inainte de finalul…

- A mai ramas doar o zi și jumatate pana la amicalul cu Suedia de marți, dar starea gazonului de pe noul "Ion Oblemenco" provoaca in continuare dureri de cap primei reprezentative. Marea temere a organizatorilor a devenit realitate: la Craiova a plouat azi-noapte, umiditatea fiind cea care afecteaza…