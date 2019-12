Român dat în urmărire generală după ce ar fi ucis doi copii în Ecudor Parinții victimelor au plecat joi intr-o calatorie la Ibarra, in timp ce copiii au ramas singuri acasa. Cand s-au intors, i-au gasit morti pe doi dintre copii. Cadavrele baiatului in varsta de 14 ani si al fetei de 10 ani zaceau intr-o balta de sange. Politia a anuntat ca unul dintre cadavre avea lovituri la mana si la cap, iar celalalt o taietura adanca la gat. Potrivit presei locale, cel de-al treilea copil al familie, un baiat in varsta de 5 ani, ar fi povestit ca l-a vazut pe Adrian. S. cum ii ucide fratii. In acest moment, Adrian S., in varsta de 33 de ani, de naționalitate romana,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

