- Romanul condamnat la 22 de ani de inchisoare in Spania, pentru o crima pe care a comis-o, a fost extradat. Acesta urmeaza sa-și ispașeasca pedeapsa mai departe in Romania. ”La data de 26 aprilie a.c., un barbat, de 34 de ani, cetațean roman, a fost transferat din Spania, sub escorta,…

- Un roman condamnat pentru omor in Spania, extradat in Romania! Barbatul, Ion Munteanu zis „Berbec”, a ucis un afacerist din Huelva, din casa caruia, a furat, ajutat de mai multi complici, un seif. Romanul a fost condamnat la 22 de ani de puscarie de instanțele spaniole pentru comiterea pe teritoriul…

- Azi, judecatorii Curtii de Apel Constanta vor avea in atentie dosarul celei mai mari capturi de cocaina din Romania Initial, cauza avea ca prim termen in apel pe data de 5 aprilie, insa termenul a fost preschimbat pentru azi. Avand in vedere complexitatea cauzei, inculpatii sunt paziti de mai multe…

- Situație incredibila și posibil in premiera la nivel national, in urma unei sentinte judecatoresti definitive a Curții de Apel Brasov, pusa in executare de catre un executor judecatoresc, conturile Penitenciarului Codlea au fost vineri, blocate. Intr-o postare pe retelele de socializare, Asociatia pentru…

- Eforturi ale ANA privind reducerea riscurilor asociate consumului de droguri In contextul parteneriatului activ privind asigurarea tratamentului substitutiv cu metadona pentru persoanele consumatoare de droguri din Centrele de retinere si arestare preventiva de la nivelul municipiului Bucuresti si al…

- Comisia Europeana a hotarat recent sa emita un aviz motivat adresat Austriei, Belgiei, Ciprului, Cehiei, Finlandei, Greciei, Letoniei, Romaniei, Spaniei si Marii Britanii referitor la netranspunerea in legislatia lor nationala a normelor UE privind calitatea benzinei si a motorinei (Directiva (UE) 2015/652…

- UPDATE Amenintarea cu bomba de la Curtea de Apel Bucuresti s-a dovedit a fi falsa, controlul efectuat de pirothnisti incheindu-se fara ca apelul la numarul unic de urgenta 112 sa se confirme, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, au fost luate…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Micoiu au pus in executare un mandat european de arestare, fața de un barbat de 27 de ani, depistat pe raza comunei Galicea. In seara zilei de ieri, 6 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Milcoiu au…