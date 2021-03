Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman ce conducea o duba, in stare de ebrietate avansata, a fost urmarit de o patrula de politie pe autostrada A4, in Germania. Barbatul conducea haotic, de pe o banda pe alta, in dreptul intersectiei Nohra, spre Dresda, conform TAG24.

- Tribunalul Timis a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile pe numele unui cetatean roman care incerca sa sprijine patru cetateni din Afganistan in tentativa acestora de a intra ilegal in tara, in zona de frontiera Moravita. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita,…

- Un echipaj de Politie a spalat autospeciala dupa miezul noptii, la o spalatorie self-wash din cartierul Burdujeni. Din mașina, politista i-a dat indicatii prin statie colegului aflat in exterior, iar zgomotul i-a trezit pe locatari. Uitandu-se pe fereastre ca sa vada ce i-a trezit, oamenii au din zona…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni declanșate in zona de competența, 1.500 pachete țigari de contrabanda, precum și o mașina folosita la in activitatea infracționala. Conducatorul auto,…

- INFRACȚIUNI RUTIERE In ziua de 01 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dragașani au oprit pentru control pe strada Hidrocentralei, un autoturism la volanul caruia se afla o tanara de 18 ani, din Dragașani. Din verificarile efectuate de polițiștii s-a stabilit ca tanara nu deține…

- O mașina a Poliției a fost atacata azi (31 ianuarie) dupa-amiaza cu pietre și bate, in cartierul de rrom din Ponorata, comuna maramureana Coroieni. O patrula a Poliției a intervenit in urma unui apel 112 in care o mama reclama ca tatal i-a luat copilul și o amenința. „Dupa ce polițiștii au intervenit…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 17.000 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara, in valoare de aproximativ 204.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. O mașina folosita in activitatea infracționala…

- Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Rașcani și polițișii Batalionului de patrulare și reacționare operativa din cadrul Direcției de Poliției a muicipiul Chișinau, in urma masurilor intreprinse au identificat și reținut un barbat pentru huliganism. Barbatul s-a dovedit…