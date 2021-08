Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au fost arestati in Messara, Creta, pentru crima si complicitate la crima, fiind suspectati ca au omorat un cetaten grec, un fermier cunoscut ca "Laertis", in varsta de 39 de ani.

- Un roman a fost pus sub acuzare, in Ungaria, pentru trafic de persoane, dupa ce a vrut sa duca, intr-un camion, 59 de imigranti de la frontiera sarbo-maghiara in Austria. Barbatul a fost acuzat ca le-a provocat transfugilor „un considerabil disconfort fizic si mental” din cauza condițiilor inumane in…

- Un roman in varsta de 21 de ani, stabilit in Ungaria, și-a injunghiat fratele in piept, dintr-o ”simpla joaca”. Victima a fost transportata la spital in stare grava și a fost supusa unei intervenții chirurgicale.

- Agresorul a fugit dupa ce l-a impușcat pe barbat, insa a fost prins ulterior de polițiști, iar pistolul a fost gasit pe un camp. Victima, in varsta de 34 de ani, a ajuns la spital, noteaza News.ro . Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni, 19 iulie. ”In jurul orei 6.30, politistii Sectiei nr.2…

- Un roman care consumase droguri a lovit cu masina doi politisti in Italia. Aceștia l-au gasit dormind langa autovehicul și, cand l-au luat la intrebari, barbatul s-a urcat la volan și a demarat.

- Poliștii austrieci, ajutați de caini, au prins șapte migranți, in timp ce alți trei au reușit totuși sa dispara, cu ajutorul unui alt șofer, potrivit presei locale, citate de stiridiaspora.ro .Șoferul roman a fost și el oprit de poliția germana, iar un parchet a emis pe numele lui un mandat de arestare…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta (judetul Timis) au depistat in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, 14 cetateni straini.

- Florian Tudor a fost arestat in cursul zilei de joi in cadrul unei operațiuni desfașurate de autoritațile mexicane, in Ciudad de Mexico. Arestarea s-a facut in baza unei solicitari de extradare a guvernului roman. El era cautat pentru crima organizata, extorcare si tentativa de omucidere in forma agravata…