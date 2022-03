Stiri pe aceeasi tema

- „Profesionalismul” militarilor ruși trimiși sa invadeze Ucraina este combatut de preocuparile pe care aceștia le au in timpul asaltului asupra orașelor ucrainene. In timp ce mulți dintre soldații ruși iși petrec timpul pe Tinder, așa cu reiese din marturiile din ultimele zile ale unor tinere ucrainence,…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat joi, in Parlamentul britanic, noile sancțiuni impuse impotriva Rusiei in urma invaziei din Ucraina. Printre acestea se numara interzicerea in Marea Britanie a companiei aeriene ruse Aeroflot, inghețarea activelor bancii VTB și a altor 100 de entitați…

- Peste 4.000 de cetațeni ucraineni au fugit din calea razboiul declanșat de Rusia și au intrat in Republica Moldova pana la ora 17.00, transmite președinta Moldovei, Maia Sandu, intr-o postare pe Twitter. Șefa statului moldovean a anunțat ca autoritațile au amenajat tabere provizorii langa punctele de…

- Un val de refugiați ucraineni stau la coada, la Vama Siret. In jur de 100 de refugiați pe ora ies din Ucraina. Zeci de mașini incearca sa intre in Romania din Ucraina, prin vama Siret, iar cozile de așteptare sunt de 8 kilometri. Sute de oameni din zona Cernauți au trecut, joi dimineața, frontiera la…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, duminica seara, ca ii este foarte, foarte greu sa creada ca nu se va ajunge la un conflict militar Rusia – Ucraina. In acest sens, ministrul a facut trimitere inclusiv la dramaturgie: „Știți cum se spune in dramaturgie: daca in actul I apare o pușca,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, iar Romania se pregateste pentru ce este mai rau. “Am discutat despre situatia strategica din zona si despre faptul ca exista posibilitatea ca sa se ajunga la un conflict armat. Daca ne…

- Ministerul de Externe al Marii Britanii a afirmat, sambata, ca are informatii potrivit carora guvernul rus planuieste sa “instaleze un conducator prorus la Kiev, in timp ce analizeaza daca sa invadeze si sa ocupe Ucraina”, relateaza CNN. Fostul parlamentar ucrainean Evgheni Muraiev a calificat drept…