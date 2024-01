Romaero pe mâinile controversatului Emil Gros Instanța a aprobat cererea companiei de stat Romaero de intrare in insolvența. Expert Insolvența SPRL , condusa de Emil Gros, a fost desemnata administrator judiciar provizoriu. Compania de stat Romaero a ajuns in stare de insolvența dupa mai mulți ani de pierderi și de decizii deficitare de management, iar societatea care se va ocupa de acest proces este Expert Insolvența SPRL, in locul consorțiului Trust Insolvency Filiala Cluj – Synergy Partners, care s-a ocupat pana acum de companie. Partener la Expert Insolvența SPRL este Emil Gros, din Hunedoara, un practician foarte controversat, implicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea de intrare in insolventa a Romaero, companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo. In calitate de administrator judiciar a fost desemnata Expert Insolventa…

- Liderii PSD vor petrece trei zile la mare, in hotelul de cinci stele deținut de omul de afaceri Gabriel Comanescu in nordul stațiunii Mamaia, in perioada 29-31 ianuarie (luni-miercuri), conform unui mesaj de convocare a social-democraților consultat de G4Media. Este vorba de reuniunile Consiliului Politic…

- Compania ungara Wizz Air a pierdut, joi, lupta in justitie prin care contesta un ajutor de salvare de 36,66 milioane de euro acordat de statul roman companiei aeriene TAROM in urma cu patru ani, in timpul pandemiei de COVID, informeaza Reuters, citata de News.ro.Cea mai inalta instanta europeana cu…

- Cel putin 14 trenuri Eurostar au fost anulate sambata dimineata din cauza inchiderii unei linii ferate langa Londra, a anuntat compania, informeaza AFP. Cel putin 14 trenuri Eurostar au fost anulate sambata dimineata din cauza inchiderii unei linii ferate langa Londra, a anuntat compania, informeaza…

- Alexandra si Georgiana ar fi fost victime ale bullyingului și nu ar mai fi suportat harțuirea la care erau supuse. Tinerele, care au fost colege de clasa in generala, au lasat un mesaj de adio, iar ultima lor dorința a fost sa fie ingropate una langa cealalta, scrie o publicație locala, Gazeta de Dimineața.…

- Societatea comerciala care a contestat in instanta respingerea din Programul ”Casa Verde Fotovoltaice” a renuntat la proces, a anuntat, intr-un comunicat, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), informeaza agerpres.ro. Conform sursei mentionate, „Ma bucur foarte mult ca reprezentantii societatii…

- Lidl a trebuie sa se judece cu un angajat care nu prea venea la munca. Barbatul a lipsit 69 de zile de la serviciu pe motiv de boala, in 16 luni. Retailer-ul se saturase de situatie, iar angajatul a fost concediat. Instanta i-a dat dreptate angajatului Totul s-a intamplat in UK. Mihalis Buinenko a lucrat…

- Vineri dimineața, zeci de mii de buzoieni s-au trezit fara apa la robinete, asta dupa ce Compania de Apa a intrerupt alimentarea in cursul nopții. Mulți spun insa ca nu au știut de intreruperea anunțata, asta deși compania a postat un anunț pe site, in cursul zilei de ieri. Joi, dupa miezul nopții,…