- Companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo, a demarat negocieri cu Tarom, pentru intretinerea flotei, insa vrea sa isi extinda baza de clienti in Europa si Orientul Mijlociu.

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine demersul Companiei Nationale de Transporturi Aeriene TAROM de a dezvolta propria flota, prin inchirierea sau cumpararea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737, in acest an.Conform unui comunicat al asociatiei, masura de a mari…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…