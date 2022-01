Roma: Prețuri mari la alimente Prețurile alimentelor de baza explodeaza și la Roma. Carnea, peștele, fructele, legumele costa acum, in unele cazuri semnificativ, mai mult ca anul trecut, in aceeași luna de inceput de an. Practic, legumele și fructele s-au scumpit cel mai mult. Daca la fenicul prețul a crescut cu 230%, ajungand la 2,70 euro, la roșii cu 60%, la carnea de curcan cu 100%, la scoici cu 50%, peștele și caracatița sunt mai ieftine, prețul crescand numai cu 15%. Scumpirile sunt in lanț, nici macar la soia și la cereale neramanand aceleași prețuri. La mere, ardei, dovlecei și vinete costurile sunt crescute, dar nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

