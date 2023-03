Stiri pe aceeasi tema

- Sferturile de finala ale UEFA Woman’s Champions League vor avea loc in aceasta saptamana, una dintre partide fiind incredințata de catre forul continental unei brigazi de arbitri din Romania.Astfel, jocul dintre AS Roma (Italia) și FC Barcelona (Spania) va fi arbitrat la centru de catre Iuliana Demetrescu,…

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani) a fost scos pe lista UEFA de AC Milan și inlocuit cu Mike Maignan. Tottenham - AC Milan are loc miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2In tur, italienii au caștigat cu 1-0 Portarul roman nu…

- Eintracht Frankfurt și Napoli se vor duela azi, de la ora 22:00, in turul optimilor Champions League, iar autoritațile din Germania sunt in alerta. Eintracht Frankfurt - Napoli se joaca de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2, DigiSport 2 și Orange Sport 2.Returul…

- Top 5 destinații turistice de city break in 2023. Romanilor le-a revenit apetitul pentru calatorii. Și cum un city break intr-o metropola europeana este tot timpul o idee foarte buna, platforma de travel-tech Kiwi.com prezinta cele mai populare destinații turistice, pentru romani, in 2023. Cele mai…