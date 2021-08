Stiri pe aceeasi tema

- Charlie Watts, celebrul baterist al trupei Rolling Stones, a murit la varsta de 80 de ani intr-un spital din Londra. Charlie Watts, bateristul care a ajutat trupa Rolling Stones sa devina una dintre cele mai cunoscute din lume, a murit marți intr-un spital din Londra la varsta de 80 de ani, anunța BBC.…

- Romania condamna cu fermitate atacul cu drona comis asupra vasului “Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, autoritațile iraniene trebuie sa ofere explicații in cazul marinarului ucis, informeaza Digi24…

- Ionel Perlea a fost unul dintre cei mai mari dirijori si compozitori romani care a dus numele tarii noastre peste tot in lume. In timpul carierei sale artistice a condus numeroase spectacole de opera in Viena, Paris, Buenos Aires, Florenta, Chicago si a aparut la pupitrul unor prestigioase orchestre,…

- Fostul lider mondial nu a izbutit sa cucereasca niciun titlu in anul 2o21, iar retragerile, dar și abandonurile sale din ultimele competiții nu au facut altceva decat sa o demoralizeze și mai tare pe constanțeanca.Acum insa, Halep este gata sa depașeasca momentul mai puțin stralucit din cariera sa,…

- O fetița de 12 ani, din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o moarte cumplita. Micuța a fost luata de viitura in timp ce incerca sa iasa din mașina in care se afla impreuna cu rudele sale, informeaza The Sun. Autoturismul in care se afla familia Carter a fost luat de viitura, sambata […] Source