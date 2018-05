Roland Garros. Sorana Cirstea nu a reusit sa treaca de turul I

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de luni de la Roland Garros a adus eliminarea elvețianului Stan Wawrinka, campionul din 2015 și finalist anul trecut la Grand Slam-ul de Paris. Macinat in ultima perioada de o accidentare, Wawrinka (30 ATP), cap de serie 23, a cedat in fața spaniolului Guillermo Garcia-Lopez (67 ATP), dupa trei…

- Sorana Cirstea, locul 49 WTA, va juca azi impotriva Dariei Gavrilova, locul 25 WTA, in turul I de la Roland Garros. Partida incepe la ora 12:00 și va fi liveSCORE pe GSP.RO. liveSCORE de la ora 12:00 Sorana Cirstea - Daria Gavrilova Meciul Cirstea - Gavrilova este primul meci al zilei de pe terenul…

- Experimentata jucatoare rusa de tenis Elena Vesnina (31 ani), aflata pe locul 44 in clasamentul mondial, a fost invinsa cu 6-3, 6-2 de americanca Bernarda Pera (23 ani, 73 WTA), luni, intr-un meci din prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. In turul secund, Pera…

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Danielle Rose Collins (24 de ani, 42 WTA), scor 7-6, 6-1, și s-a calificat in turul secund al turneului de la Roland Garros. Wozniacki a tremurat serios in primul set. Collins a stat excelent in raliuri, a reușit doua break-uri, pe care nu a putut…

- Alexandra este cea de-a doua romanca pe care amatorii sportului alb care urmaresc performantele sportivilor romani la cel de-al doilea Grand Slam al anului au ocazia sa le vada jucand in turul secund la Roland Garros. Dulgheru a incheiat victorioasa primul sau meci disputat la actuala editie a competitiei…

- Romania nu are niciun reprezentant in proba masculina de dublu a turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, Horia Tecau fiind accidentat, in timp ce Florin Mergea nu are un partener, transmite Agerpres.ro. In schimb, la feminin vor evolua sase romance, in cinci perechi.…

- Alexander Zverev (favorit 2), Grigor Dimitrov (4) și David Goffin (8) și-au respectat statutul de favoriți și au obținut calificarea in runda a doua a turneului de la Roland Garros. Belgianul Goffin a avut o misiune dificila cu Robin Haase (Olanda, 44 ATP), fiind nevoit sa revina de la 0-2 la seturi.…

- Sorana Cirstea (29 de ani, locul 45 WTA) s-a retras azi din meciul din sferturile de finala ale turneului de la Nurnbeg cu Alison Riske, viitoarea adersara a Simonei Halep din primul tur de la Roland Garros. Cirstea a condus-o pe Riske cu 6-2, 3-1, dar jocul ei s-a prabușit brusc, incomodata de o problema…