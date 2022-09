Stiri pe aceeasi tema

Roger Federer a pus capat unei cariere de excepție la Laver Cup 2022, dupa un meci de dublu pe care l-a jucat alaturi de Rafael Nadal. Imaginea cu cei doi mari rivali plangand impreuna și ținandu-se de mana s-a viralizat pe rețelele de socializare, iar Mister Perfect a explicat acest gest intr-un interviu…

La 41 de ani, Roger Federer a spus adio tenisului profesionist, intr-un meci de dublu alaturi de marele sau prieten și rival, Rafael Nadal cu care a facut echipa la dublu pentru Europa, la Laver Cup, vineri seara, contra echipei restului lumii. Considerat de mulți cel mai mare jucator din istoria tenisului,…

