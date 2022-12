Fanii inraiți ai Wimbledon știu cat de greu se poate intra in incinta celebrului turneu de tenis. Unii dorm in jurul stadionului peste noapte pentru a fi primii la coada interminabila. Marele elvețian recent retras, de 20 de ori campion de Grand Slam și, fara indoiala, unul dintre cele mai cunoscute nume și fețe din tenis, s-a aflat la Londra in urma cu doua saptamani, avand cateva ore libere, a declarat miercuri pentru Trevor Noah in emisiunea The Daily Show, scrie CNN. Deși nu anunțase Wimbledonul ca se afla in oraș, Federer a decis ca ar fi frumos sa serveasca un ceai la clubul de tenis. „Nu…