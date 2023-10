Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, multiplul campion de Grand Slam din tenis, a mers in vestiarul nationalei de rugby a Africii de Sud, dupa finala Cupei Mondiale, pe care sud-africanii au castigat in fata All Blacks, pe Stade de France. Federer are o legatura profunda cu Africa de Sud, deoarece mama sa, Lynette Federer,…

- Africa de Sud a devenit campioana lumii la rugby pentru a patra oara in istorie (un record), iar la finala cu Noua Zeelanda de pe Stade de France au fost prezenți, printre alții, Roger Federer și Novak Djokovic.

- Roger Federer a mers in vestiarul nationalei de rugby a Africii de Sud, dupa finala Cupei Mondiale, pe care sud-africanii au castigat in fata All Blacks, pe Stade de France. Game recognises game ???? #RWC2023 | #RWCFinal | @rogerfederer pic.twitter.com/uoQSHqwYK0 — Rugby World Cup (@rugbyworldcup)…

- Reprezentativa Africii de Sud a castigat, sambata seara, pe Stade de France, pentru a patra oara Cupa Mondiala de Rugby, a doua oara consecutiv. Sud-africanii au mai triumfat in 1995, 2007 si 2019, scrie news.ro.In finala de sambata, Africa de Sud s-a impus cu 12-11 in meciul cu Noua Zeelanda.…

- Anglia s-a impus la limita in fața Argentinei, scor 26-23, și a obținut medalia de bronz de la Cupa Mondiala de Rugby, din Franța. Vineri seara, pe Stade de France din Paris, Argentina și Anglia s-au infruntat in finala mica a Cupei Mondiale de Rugby, din Franța. „Pumele” fusesera invinse clar in…

- Will Jordan (25 de ani), aripa Noii Zelande, va intra in istorie daca va reuși un eseu in marea finala a Cupei Mondiale de Rugby in meciul pe care țara sa il va disputa impotriva Africii de Sud. Sambata seara, pe Stade de France, Jordan poate deveni jucatorul cu cele mai multe eseuri reușite la o ediție…

- Africii de Sud s-a calificat in finala Cupei Mondiale de rugby din Franta, dupa ce a invins dramatic Anglia, cu scorul de 16-15, sambata seara, pe Stade de France din Saint-Denis. Englezii nu au reusit sa isi ia revansa in fata selectionatei Springboks dupa finala din 2019, pierduta cu 12-32. Handre…

- Emmanuel Macron (45 de ani), președintele Franței, a fost fluierat copios de fanii de pe Stade de France la deschidere Cupei Mondiale la rugby. Președintele Franței a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a competiției, inainte de Franța – Noua Zeelanda, iar acesta a fost huiduit la scena deschisa…