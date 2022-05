Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal debuteaza la Caja Magica miercuri, impotriva lui Miomir Kecmanovic (32 ATP), in aceeași zi cu derbiul dintre Real Madrid și Manchester City din returul semifinalelor Ligii Campionilor, așa ca a avut o cerința speciala pentru organizatorii turneului de categorie „ATP 1000”.

Fundasul lui Real Madrid, David Alaba, sufera de o ruptura musculara si va rata miercuri (22:00) mansa secunda a semifinalelor Ligii Campionilor impotriva lui Manchester City.

- Karim Benzema a stralucit din nou in tricoul lui Real Madrid, marcand de la 11 metri din „scarița” pe Etihad Stadium in turul semifinalelor Ligii Campionilor contra lui Manchester City, in condițiile in care ratase ultimele trei penaltiuri dintr-un total de patru executate.

Atacantul francez Karim Benzema, autorul unei duble pentru Real Madrid in partida cu Manchester City (scor 3-4), disputata marti seara, este noul lider al clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, conform Agerpres.

Manchester City intalnește, marți seara, de la ora 22.00, pe teren propriu, pe Real Madrid, in manșa I a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. Partida va fi arbitrata de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru. Kovacs, care va conduce pentru prima oara o semifinala din Champions League,

Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la partida Manchester City - Real Madrid, contand pentru manșa tur a semifinalei celei mai importante competiții de club la nivel continental, programata marți, 26 aprilie, de la ora 22:00, la Manchester. Este pentru prima data in cariera cand „centralul"

Invinsa cu 1-0 in tur, Atletico Madrid nu a reușit sa intoarca soarta meciului cu Manchester City. A remizat, 0-0, pe teren propriu și a fost eliminata din sferturile Ligii Campionilor. Semifinalele Champions League sunt, așadar, Manchester City - Real Madrid și Liverpool - VIllarreal. Manșa tur se

Lionel Messi nu e in cea mai buna forma la PSG! Argentinianul a ratat un penalty in meciul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scor 1-0, iar pe toata perioada partidei nu a jucat grozav. A fost salvat in ultimele minute de Kylian Mbappe , care a inchis de unul singur partida.