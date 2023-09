„Rocky” l-a „provocat” la un meci de box pe Papa Francisc

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc l-a primit vineri la Vatican pe Sylvester Stallone, insoțit de soția, fiicele și fratele sau, intr-o scurta audiența privata. Dialogul dintre Suveranul Pontif și celebrul actor american a facut deliciul presei internaționale.

- Papa Francisc s-a prefacut in mod jucauș ca boxeaza cu Sylvester Stallone in timpul unei intalniri cu starul din “Rocky”, vineri, la Vatican. Prezentat lui Stallone si familiei sale, Papa a spus cat de mult ii plac filmele actorului, ceea ce l-a determinat pe un Stallone zambitor sa stranga pumnii ca…

- Papa Francisc a recunoscut ca recentele sale comentariile despre Rusia, pe care Ucraina le-a considerat drept o glorificare a imperialismului, au fost prost formulate și a subliniat ca intenția sa a fost de a le reaminti tinerilor ruși de o mare moștenire culturala, nu una politica, relateaza Reuters.„Nu…

- Papa Francisc a afirmat duminica, in aeronava care l-a transportat din Portugalia inapoi la Vatican, ca Biserica Catolica este deschisa tuturor, inclusiv membrilor comunitatii gay, pe care are datoria de a-i insoti pe calea personala a spiritualitatii, dar in cadrul propriilor reguli, informeaza Reuters,…

- Papa Francisc a denunțat, duminica, in Piața San Pietro, atacurile contra rezervelor de grau ale Ucrainei și a cerut reluarea exporturilor. Suveranul Pontif a facut apel la autoritațile Federației Ruse sa reia transportul in siguranța a cerealelor, transmite Vatican news. ”Sa nu incetam sa ne rugam…

- Suveranul Pontif nu a citit discursul pregatit pentru o conferința a Bisericii Catolice Orientale la care a participat joi, precizand ca se confrunta cu probleme de respirație dupa operația pe care a suferit-o pe 7 iunie, relateaza Reuters.„Sunt inca sub efectele anesteziei, respirația mea nu este buna”,…

- Papa Francisc a oficiat la Vatican o slujba de rugaciune in memoria victimelor unui atac islamist ce a vizat o scoala din Uganda, informeaza Rador.Aproximativ 40 de persoane, majoritatea elevi, au fost injunghiati, impuscati si arsi de vii vineri noapte in orasul vestic Mpondwe. In rugaciunea saptamanala…

- Biroul de presa al Vaticanului a dat joi publicitatii primele imagini cu papa Francisc dupa interventia chirurgicala abdominala, precizand ca suveranul pontif isi continua recuperarea inaintea externarii preconizate pentru zilele urmatoare, informeaza Reuters. Fotografiile il infatiseaza pe papa Francisc…