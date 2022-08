Rochii în trend pentru toamna 2022 Rochii in trend pentru toamna 2022 Deși suntem inca in sezonul cald și gandul ne zboara inevitabil la vacanțe, numaratoarea inversa pana la terminarea verii a inceput. E momentul sa ne gandim la garderoba de toamna și piese cu care o putem imbogați pentru un look la moda. Mai ales ca specialiștii din lumea fashion au trasat deja tendințele pentru viitorul sezon. Iata cateva modele de rochii in trend pentru toamna 2022. Unele dintre ele le puteți purta cu succes și in ultima luna de vara. Ulla Johnson – 845 de dolari Toteme – 280 de dolari GANNI – 255 de dolari P.A.R.O.S.H. – 947 de dolari Tory… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

