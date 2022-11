Stiri pe aceeasi tema

- Momentele de jurizare la iUmor au fost o provocare pentru Nicoleta Luciu, care a ocupat locul juratului-surpriza, avandu-i alaturi pe Cheloo, Delia și Costel. Insa, cand a venit vremea pentru cunoscutul „tratament“ de roast, au copleșit-o emoțiile, dupa chiar cum ea a marturisit in cadrul testimonialului.

- Cu glume inteligente și actuale, inspirate din viața personala, Mahmoud Chaher i-a impresionat pe cei patru jurați iUmor, seara trecuta, in cadrul unui alt episod de audiții. Delia, Teo, Costel și Cheloo i-au dat cate un like, iar telespectatorii l-au votat in numar atat de mare, incat l-au trimis direct…

- Bia TRS a reușit sa starneasca hohote de ras in platoul de la „iUmor”. Concurenta a fost votata sa mearga mai departe, in finala show-ului de la Antena 1. Bianca, aka Bia TRS, i-a impresionat pe jurații iUmor cu dezinvoltura și talentul de a „impacheta“ realitatea intr-un scenariu savuros de comedie.…

- Duminica seara, Teddy Stefanescu, concurentul de doar 17 ani, venit din Botosani, a cucerit jurații și publicul iUmor cu momentul sau inedit de pe scena show-ului de la Antena 1 si a ajuns direct in marea finala. Auditiile „iUmor” continua duminica viitoare, de la 20:00, cand un alt jurat-surpriza i…

- Emilia Popescu și Marius Bodochi vin la „iUmor” in ediția in care Maia Morgenstern este cel de-al patrulea jurat. Actrița va fi uimita de ironiile colegilor ei de breasla. Maia Morgenstern continua seria juratilor-surpriza „iUmor” in cadrul celui de-al șaselea episod al show-ului, difuzat duminica,…

- Maia Morgenstern continua seria juratilor-surpriza iUmor in cadrul celui de-al șaselea episod al show-ului, difuzat duminica, de la 20:00, la Antena 1. Celebra actrița li se va alatura, Deliei, lui Costel și lui Cheloo in misiunea gasirii celui mai amuzant concurent al sezonului 13. Desigur, aceasta…