Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, l-a atacat pe jurnalistul Dragoș Boța și l-a aparat pe Ioan Nasleu, fostul sau consilier personal și actual șef al Piețe SA, aflat in anturajul lui Lucian Boncu, intr-un interviu acordat, aseara, lui Lucian Mindruța. Edilul-șef a comentat complotul pentru impușcarea…

- Plecand de la o simpla investigație jurnalistica, un ziarist din Timișoara a ajuns ținta unei grupari de interlopi , acuzați de trafic de droguri. Cel vizat era Dragoș Boța, editorul-șef de la pressalert.ro. Pe parcursul anchetelor publicate de jurnalist , intre anii 2018 și 2019, au ieșit la iveala…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a incercat, in timpul conferinței de presa de astazi, sa minimalizeze situația grava de la maternitatea Odobescu, dupa ce a fost confirmat al doilea bebeluș, nascut aici, cu coronavirus, iar zeci de cadre medicale, rude ale acestora și paciente au fost infectate. Asta…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a schimbat brusc discursul in scandalul de la maternitatea Odobescu dupa ce in aceasta seara s-a confirmat ca zece dintre bebelușii de aici au fost infectați cu coronavirus. Daca vineri a sarit in apararare colegei sale de partid, managerul Olimpia Oprea, susținand…

- Primarul Timișoarei și liderul PNL Timiș, Nicolae Robu, a avut, astazi, o prima reacție in scandalul carantinei de la maternitatea Odobescu, luandu-i apararea colegei sale de partid, managerul Olimpia Oprea și incercand sa arunce responsabilitatea deciziei luate fara aprobarea Comitetului județean pentru…

- Primarul Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, a lansat, in aceasta seara, un atac dur la adresa lui Dominic Fritz, candidatul propus de USR – PLUS ca sa-l invinga. Deși a susținut ca nu-l intereseaza contracandidații sai, ca este legitimat de rezultatele sale, Robu l-a atacat pe Fritz pe motiv ca, acum,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a incercat, ieri, la Antena 3 sa nege realitatea cand a fost intrebat de imaginile publicate de PRESSALERT.ro in care o angajata a municipalitații a fost obligata sa țina telefonul mobil timp de 50 de minute dupa ce s-a rupt trepiedul pentru ca sa fie transmisa live…

- Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca intra in alegerile locale din acest an optimist. Primarul Timișoarei susține ca este indragit de cetațeni, iar o dovada in acest sens este faptul ca atunci cand merge la diferite evenimente, uneori se face coada…