- Investigația PRESSALERT.ro despre apartamentul secret din București al lui Ioan Nasleu, fostul directorul general al Piețe SA, prietenul și omul de incredere al lui Nicolae Robu, l-a readus in prim plan pe Ionuț Gaița, cel devenit celebru cand a imprumutat cu 200.000 euro ACS Poli, echipa de suflet…

- Directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis un drept la replica dupa apariția dezvaluirilor facute de PRESSALERT.ro ca muncitori de la societatea municipalitații au fost trimiși de acesta sa lucreze la apartamentul secret din București. Cel devenit celebru pentru chefurile cu interlopii a susținut…

- Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, a trimis, in vara anului trecut, o echipa de muncitori de la societatea aflata in subordinea Primariei Timișoara pentru a face reparații in apartamentul secret de la București. In acest timp ei erau pontați ca lucrand la Timișoara pentru societatea de piețe.…

- Deputatul PSD Rodica Paraschiv: Cițu pregatește o noua lovitura pentru HORECA! Printre nenumaratele taieri, inghețari, blocaje, creșteri de prețuri și de tarife și alte dispoziții demne de un guvern "de dreapta", premierul Cițu și colegii sai din Executiv mai pregatesc o lovitura crunta: renunțarea…

- Fostul prefect de Timiș, Eva Andreaș, ii raspunde (inca) secretarului de stat de la Ministerul Dezvoltarii, dupa ce a fost acuzata ca ar fi lucrat „in cardasie” cu cei de la Inspetoratul de Stat in Construcții, structura regionala, pentru blocarea Planului Urbanistic General al Timișoarei. Fostul oficial…

- Unul din muzicienii cei mai cunoscuți din scena rock a Timișoarei, Adrian Armand Barar implinește astazi 61 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza – alaturi de melomanii din intreaga țara – un sincer La Mulți Ani! Artistul care este membru fondator al formației Cargo și-a sarbatorit…

- Primaria uneia dintre cele mai mari comune periubane din zona Timișoarei, Giarmata, ramane cu obloanele inchise cel puțin pana saptamana viitoare. Aceasta, dupa ce acolo pare sa fi aparut un mic focar de infecție cu Sars-Cov-2, mai mulți dintre angajati fiind infectați și izolați, a anunțat instituția…