Stiri pe aceeasi tema

- Ocupat sa fie ridicol pana la capat, trasformand violentii interlopi ai Timisoarei in sportivi de performnata care mai trag uneori pe nas, iar pe amicul Ionut Nasleu in atlet care n-a gasit o alta sala de box, decat cea frecventata de clanul Boncu, primarul Nicolae Robu a cam uitat de alte lucruri.…

- Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a avut o discuție cu fostul sau consilier personal Ionuț Nasleu, in prezent director la Piețe SA, o societate aflata in subordinea Primariei Timișoara. Va reamintim ca, aseara, Ionuț Nasleu a fost audiat ca martor…

- La trei decenii de la momentul in care Timisoara se declara primul oras liber de comunism, primarul Nicolae Robu decreta Capitala Banatului si primul oras liber de interlopi. Se intampla pe 16 septembrie, cand Robu anunta ferm:”Timișoara este unul dintre cele mai sigure orașe, nu sunt clanuri interlope…

- Toți șefii din Poliția Timiș au fost, ieri, la ziua inspectorului șef, comisarul șef, Alin Petecel, care a fost organizata intr-o locație extrem de discreta, in afara Timișoarei – vila Asociației Internaționale a Polițiștilor (IPA) de la Giarmata. Invitat de onoare la eveniment a fost și omul de incredere…

- Nicolae Robu a facut, din nou, show la televizor pentru a-l apara pe Ioan Nasleu și relația acestuia cu interlopii. In emisiunea Aktualitatea Romaneasca de la B1, realizata de Sorina Matei, primarul Timișoarei a susținut ca nu exista clanuri interlope in Timișoara și l-a atacat din nou pe jurnalistul…

- Nicolae Robu a facut, din nou, show la televizor pentru a-l apara pe Ioan Nasleu și relația acestuia cu interlopii. In emisiunea Aktualitatea Romaneasca de la B1, realizata de Sorina Matei, primarul Timișoarei a susținut ca nu exista clanuri interlope in Timișoara și l-a atacat din nou pe jurnalistul…

- Nicolae Robu are o explicație pentru faptul ca a repus-o in funcția de șefa a Serviciului Creșe din cadrul Primariei Timișoara pe Patricia Chelbu, la doar doua saptamani dupa ce a demis-o in direct pe Facebook, in timpul unei conferințe de presa. Astfel, primarul Timișoarei susține ca a recurs la aceasta…

- Este haos in centrul Timișoarei dupa ce, in aceasta dimineața, reprezentanții primariei au luat decizia de a inchide complet traficul pe str. Martin Luther pentru efectuarea lucrarilor de largire a arterelor din zona. Chiar și Nicolae Robu a recunoscut, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca aceste…