- Cotidianul a citat o sursa medicala potrivit careia inca cel putin 30 de persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus. Joi, in Hong Kong au raportat 42 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 34 cu transmitere locala, ceea ce inseamna a doua zi consecutiva de crestere a numarului infectiilor…

- 70.000 de persoane din regiunea Galicia au fost din nou plasate in carantina din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile spaniole. Toti rezidentii din La Marina, la 140 km est de La Coruna nu vor putea astfel sa plece din zona, iar adunarile cu mai mult de 10 persoane sunt interzise.…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban despre cresterea numarului de infectari cu COVID-19: „Exista o tendința a unora de a nu respecta regulile, un spirit de fronda” Primul ministru Ludovic Orban a facut noi declarații, in direct la B1 TV, despre o posibila revenire la starea de urgența. Liberalul explica ca…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat faptul ca Guvernul amana implementarea unor noi masuri de relaxare din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus Articolul Guvernul amana noi masuri de relaxare din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus apare prima data in Someșeanul.ro .

- Dupa mai multe zile, in care numarul de cazuri de infectari cu COVID-19 intr-o zi a scazut mult sub doua sute, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 238 de imbolnaviri. In schimb, judetul Timis revine la cifra zero in privinta cazurilor confirmate in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul…

- Pana astazi, 26 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.874 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1210 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

- Pe teritoriul Romaniei, pana la data de 1 mai, au fost confirmate 12.567 de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 4.328 de persoane au fost declarate vindecate și externate, iar din pacate, 726 de vieți au fost luate.