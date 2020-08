Stiri pe aceeasi tema

- Masca devine obligatorie in tot județul Cluj, incepand de sambata, 8 august, potrivit deciziei de miercuri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU). Masca devine obligatorie pentru toate persoanele cu varsta de peste 5 ani și trebuie sa acopere nasul și gura. Aceasta se va purta la intruniri…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise cum ar fi piete, targuri, oboare, expozitii, zonele in care se desfasoara…

- Dupa ce PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca zona centrala a Timișoarei, una dintre cele mai aglomerate din județ, a fost exceptata de la decizia obligatorie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș de purtare a maștii in spații deschise dupa intervenția administrației Robu, primarul a…

- Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș de astazi, prin care s-a decis instituirea obligativitații purtarii maștii in spații deschise excepteaza doua dintre cele mai aglomerate locuri din județ – Piața Victoriei și centrul istoric din Timișoara. In decizia CJSU Timiș nu este definit…

- Inca un județ impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca aceasta masura sa intre in vigoare de...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca, incepand cu data de 3 august, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatiile deschise aglomerate, ca masura de prevenire si limitare a raspandirii SARS-CoV-2, informeaza Prefectura Sibiu. Masura se va aplica,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a decis, joi dupa-amiaza, instituirea unei masuri suplimentare de protectie impotriva infectarii cu SARS-Cov-2 ce prevede purtarea mastii chirurgicale pe fata de catre persoanele ce frecventeaza zonele de promenada din statiunile turistice, a declarat…

- Purtarea mastii este obligatorie, de joi, in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri si oboare in Dambovita, masura fiind luata pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in judet, au informat, miercuri, reprezentantii Prefecturii. "In urma exprimarii…