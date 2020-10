Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea a avut loc intr-o ancheta in care sunt puși sub invinuire funcționari din cadrul Primariei Topoloveni privind anumite tranzacții imobiliare in care beneficiar ar fi fost compania la care lucreaza Cristinel Dancila, au mai precizat sursele. Soțul Vioricai Dancila nu are, deocamdata, vreo…

- CFR, obligata sa despagubeasca pasageri pentru intarzieri, din 2024. Compania va trebui sa ofere și alternative de transport la destinație, inclusiv cu avionul La fel ca toți operatorii feroviari europeni, CFR va trebui sa ii despagubeasca pe calatori daca trenurile sale intarzie. In plus, compania…

- Circulația este blocata in zona Topa Mica in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autocamioane. Articolul VIDEO – Trafic rutier blocat. Doua TIR-uri lovite, unul a ajuns in bucataria de vara a unei gospodarii apare prima data in Someșeanul.ro .

- Bucataria de vara și niște anexe in care erau depozitați baloți cu fan dintr-o gospodarie din localitatea Valea Poenii, au ars, marți, in urma unui incediu provocat de o explozie a unei butelii cu gaz. Din fericire nu s-au inregistrat victime. Pompierii din Bistrița și voluntarii SVSU Livezile au intervenit…

- O forma de sprijin pe care o imbratiseaza directorul companiei RAAL este cea a reducerii timpului de lucru a angajatilor. "Personalul format din meseriasi care corespund o sa fie batut in cuie, restul vor fi impartiti in doua grupe - o saptamana la munca, o saptamana acasa. 40% din personal ramane angajat…

- Compania aerospațiala Virgin Galactic și Rolly Royce au încheiat un parteneriat pentru crearea unui avion supersonic comercial capabil sa zboare la de trei ori viteza sunetului, relateaza Space.com.The Spaceship Company (TSC), ramura Virgin Galactic responsabila de de producția a sistemelor…

- Pana in momentul de fata, la Compania de Transport Public din Iasi sunt, oficial, 20 de angajati infectati cu virusul Sars-CoV2. Primarul Iasului, Mihai Chirica, a precizat ca, in lucru, in total, sunt 46 de teste si se asteapta rezultatele si la celelalte. Edilul a subliniat faptul ca toate persoanele…