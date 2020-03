Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut puternic, la 2,61%, cel mai redus atins dupa 8 mai 2018, fata de nivelul de vineri de 3,24%, in urma masurilor anuntate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la sfarsitul saptamanii trecute…

- CURS BNR 19 MARTIE 2020 Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,8440 lei/euro, in crestere usoara cu 0,004% fata de nivelul de 4,8438 lei/euro atins miercuri. Dolarul s-a apreciat cu 1,9%, la 4,4864 lei pe unitate. Miercuri, Banca Nationala a Romaniei…

- Euro a sarit peste 4,87 lei pe interbancar, in aceasta dimineata, conform Bloomberg.com. Dupa ora 7.30, moneda europeana a scazut usor la 4,86 lei, iar in jurul orei 9 a coborat la 4,85 lei. Miercuri, la ora 13, BNR a anuntat un curs de referinta de 4,8438 lei/euro. La casele de schimb bancile afisau cursuri…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,83%, de la nivelul de 2,84% atins marti, revenind cel mai redus nivel atins din luna mai 2018, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform News.ro.Citește…

- Indicele ROBOR la 3 luni se afla in scadere accentuata de la inceputul lunii februarie. In 6 februarie, indicele era 3,18%. Vineri, ROBOR la 3 luni a scazut de la 2,87% la 2,83%, cel mai mic nivel din 31 mai 2018, cand a fost 2,83%. Totodata, ROBOR la 6 luni a scazut de la 3,01% la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8057 lei/euro, in scadere cu 0,04% fata de valoarea atinsa marti. Lira sterlina a atins cea mai mica valoare din noiembrie 2019. Marti, euro a coborat la 4.8074 lei. Miercuri, euro a scazut la 4.8057 lei.…

- Indicele ROBOR la 3 luni se afla in scadere accentuata de la inceputul lunii februarie. In 6 februarie, indicele era 3,18%. Miercuri, ROBOR la 3 luni a scazut de la 2,96% la 2,95%. Acesta este cel mai mic nivel din 18 ianuarie 2019, cand a fost 2,93%. Totodata, ROBOR la 6 luni a scazut de…

- BNR a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7768 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa marti.Marti, euro a scazut la 4.7779 lei. Miercuri, euro a coborat la 4.7768 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…