Robinho, tot mai aproape de închisoare! Condamnare uriașă pentru superstarul brazilian Fostul atacant brazilian Robinho a fost condamnat pentru viol in 2017, in Italia. El și alte cinci persoane au fost acuzate ca au abuzat o femeie, de origine albaneza, intr-un club de noapte din Milano. S-a intamplat totul in 2013. La vremea respectiva, Robinho juca la AC Milan, unde se transferase (in 2010), pentru suma […] The post Robinho, tot mai aproape de inchisoare! Condamnare uriașa pentru superstarul brazilian first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

