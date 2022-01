Roberta Metsola a fost aleasă președintele Parlamentului European Parlamentul European s-a reunit in sesiune plenara la Strasbourg pentru a-si alege noul presedinte pentru urmatorii doi ani si jumatate. UPDATE. Eurodeputata malteza Roberta Metsola a fost aleasa președintele Parlamentului European. Metsola a obținut 458 de voturi, in timp ce contracandidații Alice Kuhnke și Sira Rego au obținut 101, respectiv 57 de voturi. La 43 de ani, Metsola, membra a grupului PPE este cea mai tanara persoana aleasa in aceasta funcție. Noua președinta a Parlamentului European a fost aleasa chiar de ziua ei, marți, cand a implinit 43 de ani. Știrea inițiala Cele mai mari sanse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

